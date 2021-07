Un individu mis hors d’état de nuire

Les forces de l’ordre ont réussi à neutraliser un redoutable chasseur à Savè. Ce dernier faisait partie des meneurs des scènes de violence dans la commune.

Un homme est abattu par les forces de l’ordre ce jeudi 08 avril 2021. Selon les informations, il s’agirait d’un chef des chasseurs de Savè, une localité du département des Collines où se déroulent des manifestations hostiles au pouvoir et qui ont occasionné des destructions de biens publics et autres actes de vandalisme. L’individu avait les reins ceints de gris-gris. Comptant sur ses pouvoirs mystiques, il aurait tiré sur les forces de l’ordre. La riposte lui a été fatale. Il a été mis hors d’état de nuire par les forces de l’ordre. De sources bien renseignées, l’homme, un redoutable chasseur, serait un Nigérian venu au Bénin il y a environ quatorze jours. Il aurait été recruté par un ancien ministre en exil et qui avait lancé l’appel à manifester à travers une publication diffusée le 5 avril dernier. Au moins cinq blessés ont été enregistrés dans le rang des manifestants lors de l’affrontement avec les militaires.

Aux dernières nouvelles, la situation est sous contrôle à Savè et la circulation a été rétablie sur la route inter-Etats bloquée par les manifestants.

M. M.

