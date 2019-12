Le retour des biens culturels du Bénin expropriés par la France pendant la colonisation devient réalité. Les deux parties s’emploient à donner un coup d’accélérateur au projet. C’est dans ce cadre que le ministre français de la Culture, Franck Riester, est arrivé à Cotonou dimanche 15 décembre. Selon l’information relayée par Rfi, cette visite entre dans le cadre du dossier de la restitution des biens culturels pillés en 1892 dans les palais royaux d’Abomey.

Selon la radio, la France et le Bénin veulent marquer le coup sur ce dossier. Ceci en attendant qu’une loi n’autorise la restitution des biens culturels pillés en 1892.

La même source précise que dans ce cadre, « une exposition ou un prêt de quelques œuvres concernées pourrait être organisé à Cotonou ou dans une autre ville béninoise ». Cette exposition prend en compte les œuvres de la collection du Général Dodds.

« Paris est aussi favorable à un prêt de longue durée des 26 œuvres que le président français a promis restituer rapidement au Bénin », d’après la même source. Selon Rfi, le ministre de la Culture l’aurait notifié dans « un courrier du 1er juillet dernier, après une mission, effectuée au Bénin trois mois plus tôt par des fonctionnaires du musée du Quai-Branly - Jacques-Chirac et de deux ministères français, Affaires européennes et Justice ».

« En attendant que la France modifie son Code du patrimoine qui lui permettra de sortir les œuvres concernées du domaine public, il s’agit de montrer aux Béninois que le retour des œuvres est une réalité et que le président Emmanuel Macron tient à honorer son engagement pris à Ouagadougou, le 28 novembre 2017 », a rappelé le correspondant de la radio mondiale.

A la fin de la visite ce lundi 16 décembre, le Bénin et la France discuterons du programme de restitution.

Le ministre de la Culture, celui des Affaires étrangères et le Comité en charge de la restitution des œuvres et de la coopération muséale, présidé par Nouréni Serpos, un ancien haut fonctionnaire de l’Unesco, sont les interlocuteurs dudit projet.

