Le budget des municipales évalué à plus de 06 milliards FCFA

Dans le cadre des élections communales et municipales du 17 mai prochain, les différentes institutions et ministères impliqués dans l’organisation desdites élections ont tenu lundi 17 février 2020 au ministère de l’économie et des finances, la conférence d’étude et d’arrêt du budget général desdites élections. Au terme de cette rencontre qui s’est déroulée en présence du ministre de l’économie et des finances, du président de la CENA, des représentants des institutions et ministères concernés par l’organisation des élections, le budget des communales a été défini. Il est évalué à plus de 06 milliards de francs CFA pour l’ensemble des institutions et ministères.

Encadré

Le budget des communales 2020 :

CENA : 5,2 milliards FCFA

Cour suprême : 620 millions FCFA

HAAC : 200 millions FCFA

Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique : plus de 351 millions FCFA

Ministère de défense nationale : plus de 322 millions FCFA

Ministère de la Communication et de la poste : 154 millions FCFA

Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale : 110 millions FCFA

Ministère de la justice et de la législation : 35 millions FCFA.

F. A. A.

17 février 2020 par