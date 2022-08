Le Président Talon reçoit l’artiste Kalamoulaye

‘’Le phénomène du Nord’’ a chanté pour l’unité nationale devant le président de la République Patrice Talon, les anciens chefs d’Etat Nicéphore Soglo et Boni Yayi et un parterre d’autorités politico-administratives le lundi 1er août 2022.

Après cette brillante prestation au défilé militaire, paramilitaire et civil marquant la célébration du 62è anniversaire de l’indépendance du Bénin, l’artiste Kalamoulaye a été reçu par le Chef de l’État Patrice Talon lundi 1er août 2022 .



« Mes chers fans. Une seconde fois merci à vous pour votre accompagnement... Le succès que ma prestation a généré, c’est grâce à vous. Toute ma gratitude à votre endroit. Je suis heureux ce soir de vous annoncer que j’ai été reçu par le Président de la République, son excellence Monsieur Patrice Talon. Merci infiniment à vous et sachez que le meilleur reste à venir », a indiqué l’artiste Kalamoulaye dans une publication Facebook à l’issue de l’audience.

Kalamoulaye est un artiste chanteur, auteur compositeur et ancien membre du Ballet national du Bénin.

