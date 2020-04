Le ministre du cadre de vie et du développement durable était sur le plateau de la télévision nationale dans la nuit de ce mercredi 08 avril 2020. Durant les échanges, José-Didier Tonato

a fait le point des chantiers réalisés par le gouvernement du président Patrice Talon dans le secteur du cadre de vie et du développement durable. L’aménagement du Parc national de la Pendjari et divers autres projets ont été abordés.

« Malgré l’accident du 1er mai 2019, le parc Pendjari a atteint vraiment, en termes de conservation de la biodiversité, un niveau de croisière. Toutes les espèces menacées ont recommencé à se reproduire. Tout se passe bien », a déclaré le ministre Tonato rassurant que les installations continuent.

En raison des conditions sécuritaires peu favorables, le gouvernement a dû installer « une bande de sécurité, un espace-tampon » entre le Bénin et les pays du Nord, a-t-il expliqué. Dans cette accalmie, souligne José-Didier Tonato, le ministère dont il a la charge a été instruit pour poursuivre le développement et l’aménagement du parc.

Le ministre a annoncé le démarrage d’un plan d’investissement prioritaire sur le parc W.

Selon lui, le parc W, le Pendjari et Arly font partie désormais du patrimoine mondial de la biosphère. L’aménagement entamé au parc du Pendjari vise selon lui, à l’étendre sur le parc W, qui est beaucoup plus grand.

José-Didier Tonato estime qu’aujourd’hui ce qui se fait en matière de conservation dans cet espace fait honneur au Bénin et à la sous-région. « Le parc Pendjari va être le plus beau parc animalier de l’Afrique de l’Ouest sous peu », a-t-il annoncé.

Accréditation du FNEC au Fonds vert et aussi au Fonds d’adaptation

Selon le ministre du cadre de vie et du développement durable, il s’agit de la première institution nationale publique de l’Afrique de l’Ouest à être accréditée au Fonds vert pour le climat. Aujourd’hui, explique-t-il, le FNEC peut financer des projets à hauteur de 10 millions de dollars, donc près de 07 milliards de francs CFA. Ce qui permettra de financer autant de projets. Selon le ministre, « c’est illimité » et « il suffit de soumettre et de faire conduire la procédure par le FNEC ».

M. Tonato a précisé que les projets peuvent provenir des collectivités locales, des ONG, des associations, du privé.

« Nous sommes outillés aujourd’hui », s’est réjoui le ministre du cadre de vie et du développement durable.

Le FNEC renseigne-t-il, vient d’être ré-accrédité au Fonds d’adaptation toujours pour le même plafond de 10 millions de dollars. « Nous avons beaucoup d’outils. Nous avons beaucoup travaillé à la mobilisation de la finance climatique, chose rare dans notre zone. Nous avons décroché à la banque 75 millions de dollars pour la restauration de nos forêts classées. C’est le plus gros projet forestier de l’Afrique de l’Ouest », a précisé le ministre. Ce projet souligne-t-il, a démarré, se met en œuvre. M. Tonato estime que sur le front de l’environnement et de la conservation de la biodiversité du Bénin, le pays tient le bon bout.

F. A. A.

9 avril 2020 par