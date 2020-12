Le PAM expose le processus d’achat des vivres locaux

Le représentant résident du Programme alimentaire mondial (PAM) au Bénin, M. Guy Adoua et ses collaborateurs ont, lors d’une conférence de presse, entretenu les journalistes sur le processus d’acquisition des vivres pour le compte des cantines scolaires. La séance s’est déroulée mardi 15 décembre 2020 au siège de l’agence onusienne à Cotonou.

Le représentant résident du PAM, M. Guy Adoua et son équipe ont échangé avec les journalistes sur les différentes étapes du processus d’achat des produits alimentaires locaux qui servent à nourrir les enfants dans les cantines scolaires.

Ils ont désormais une meilleure compréhension du processus d’achat des vivres locaux du Programme alimentaire mondial (PAM).

La séance a pour but d’apporter l’information juste à ces partenaires du PAM, qui à leur tour vont informer les populations, et particulièrement les communautés bénéficiaires de cantines scolaires sur ce processus très important qui dira le représentant impacte positivement l’économie locale.

Ainsi pour atteindre les objectifs de la séance, les chargés de programme, de budget, du procurement et des questions logistiques ont, grâce à leurs présentations permis aux professionnels des médias d’avoir une idée des différents types d’achats de vivres (achat local, achat régional et international), du mécanisme qui conduit au choix des fournisseurs des vivres, de la distribution des vivres en passant par le contrôle de qualité qui est très important pour garantir une meilleure santé aux apprenants.

Selon les conférenciers, le panier alimentaire des enfants est composé du riz, du maïs, du sel, de l’huile et de légumineuse. Parmi ces produits, 13.000 tonnes du maïs et du niébé sont achetées localement dans le cadre du programme d’alimentation scolaire depuis le 1er Juillet 2019. A ces produits locaux, le PAM compte ajouter à l’avenir le riz et l’huile produits exclusivement au Bénin.

… un programme pour la vie

Pour booster la production agricole et permettre aux petits producteurs de jouir pleinement des avantages du programme d’alimentation scolaire, le PAM entend désormais acheter les 20.000 tonnes de maïs que l’agence prévoit par an au Bénin pour satisfaire les besoins en maïs des cantines scolaires. « Notre objectif est d’acheter les 20.000 tonnes de maïs prévues par an par l’agence au Bénin. Et ce faisant, nous allons booster aussi la production agricole locale et permettre aux petits producteurs grâce aux programmes de renforcement de capacités de produire et de présenter des produits qui répondent aux normes du marché international », a expliqué le représentant résident du PAM au Bénin.

Juliette MITONHOUN

17 décembre 2020 par