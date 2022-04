Le PAC renforce la digitalisation de ses services

Le Port Autonome de Cotonou continue la digitalisation de ses services à travers des solutions innovantes.

Depuis 2018, le Port autonome de Cotonou géré par le Port d’Anvers a enclenché un processus de digitalisation de ses services. Le PAC se modernise à travers la digitalisation de ses installations et opérations. L’une des récentes réformes est la mise en place d’un Port Community System (PCS). Il s’agit d’une plateforme technologique qui permet « de traiter les demandes, de fournir des différents services portuaires, de manière intelligente, centralisée, fiable et dématérialisée ». Elle est utilisée par les acteurs portuaires tels que les agents maritimes, la douane, les prestataires logistiques, les transitaires, les agences gouvernementales, les transporteurs, les opérateurs de terminaux et d’entrepôts. Port Community System est un véritable outil d’échange de données qui contribue entre autres à rendre plus transparentes les opérations d’importation, les coûts et taxes facturés pour les diverses prestations. La plateforme facilite aussi le contrôle douanier.

Le Port de Cotonou fait partie des ports de la sous-région ouest-africaine qui place le numérique au cœur de l’amélioration de ses prestations. La digitalisation au Port de Cotonou passe aussi par le renforcement des infrastructures performantes. La vision est de faire du Port de Cotonou une plateforme logistique innovante ; sécurisée et fiable au service des échanges internationaux.

A.Ayosso

