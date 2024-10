Le Mois du Consommons Local lancé au Bénin

La ministre de l’Industrie et du Commerce, Alimatou Shadiya Assouman a procédé, mercredi 02 octobre à la Place de l’Amazone à Cotonou 2024, au lancement de la 5e édition du Mois du Consommons local.

"Consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l’UEMOA“, c’est le thème de la 5e édition du Mois du Consommons local. Au Bénin, les activités entrant dans ce cadre ont été lancées ce mercredi 02 octobre.

Selon la ministre Alimatou Shadiya Assouman, le thème est en concordance avec les grandes orientations stratégiques du Programme d’actions du gouvernement visant à transformer de façon structurelle l’économie béninoise. Consommer local, souligne-t-elle, c’est opter pour des produits locaux. « Que chaque béninois décide de consacrer une partie de ses revenus à la consommation de nos produits locaux. Ainsi, nous aurions encouragé l’implantation de nouvelles industries, gage d’une économie compétitive et résiliente » a-t-elle déclaré.

L’événement est soutenu par la coopération Suisse. Pour la cheffe par intérim, Stéphanie Guyard, consommer local permet de booster l’économie béninoise afin d’accroître les revenus des Béninoises et Béninois. « C’est pour cette raison que nous soutenons financièrement et techniquement non seulement cette édition mais aussi les prochaines éditions du Mois du Consommons local », a-t-elle affirmé.

À cette 5 édition, le Bénin met l’honneur cinq secteurs clés à savoir l’agro-industrie ;

le textile et la mode ;les cosmétiques et produits d’entretien ; l’artisanat et la technologie et la communication.

Jusqu’à 31 octobre 2024, il est prévu plusieurs activités telles que la grande foire à Cotonou réunissant 250 exposants des panels thématiques et masterclass pour les entrepreneurs ; des foires régionales dans tout le pays ; des performances artistiques mettant en lumière de jeunes talents.

