Le Ministre Aurélien Agbénonci salue la pertinence de l’auteur, Magloire Dato

(Une phase de dédicaces annoncée pour Parakou le 19 décembre prochain)

Lancée le jeudi 19 novembre 2020 au Bénin Royal Hôtel de Cotonou, devant un parterre de personnalités, le livre " LA FACE CACHÉE DE PATRICE TALON", séduit plus d’un et continue de faire des admiratifs.

Amoureux du lettres, passionnés de la chose politique et simples curieux, se bousculent pour s’offrir leur exemplaire, tant pour la thématique abordée, que le caractère intrinsèque de son contenu.

Le Ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci a reçu un exemplaire dédicacé par l’auteur, Magloire Dato, ce vendredi 05 décembre 2020.

Très admiratif du chef-d’œuvre, du consultant en communication politique, rédigé dans un style narratif dont il en a le secret, le Ministre, Aurélien Agbénonci, a exprimé toute son admiration pour la qualité de l’ouvrage, et la pertinence de la thématique abordée par l’auteur.

Un rencontre conviviale au détour de laquelle l’auteur a annoncé, la disponibilité du livre dans le Septentrion, et une phase de dédicaces à Parakou le 19 décembre prochain.

A noter que selon la critique, « Percutant et indispensable : tels sont les deux termes qui viennent à l’esprit pour qualifier l’ouvrage de Magloire Dato, « La face Cachée de Patrice Talon » », paru à Les Editions Stars Group.

Un ouvrage fait de témoignages, de coupures de presse et autres, qui a la particularité d’appartenir à deux mouvements littéraires : le réalisme et le naturalisme.

Le bon nombre de descriptions et de précisions qu’il contient laissent affirmer d’emblée que l’auteur raconte "la vérité, rien que la vérité et toute la vérité".

A noter que le livre est vendu au prix de 10.000 F CFA et est disponible en kiosques au Bénin et à Paris en France.

6 décembre 2020 par