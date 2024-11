Le Directeur général par intérim fait le point des avancées de sa gestion

Le Directeur Général par intérim de la Société de Radio et Télévision du Bénin ( ex ORTB), Freddy KOUDAHOUA a échangé le jeudi 31 Octobre 2024 avec ses collaborateurs. L’objectif de cette rencontre était de faire le point de l’évolution de certains dossiers de la société trois mois après sa prise de fonction.

On se souvient que le 20 septembre 2024, le Directeur Général avait déjà rencontré le personnel et a promis de le revoir pour la suite à donner à plusieurs préoccupations.

On retient de la rencontre du jeudi dernier, que le Directeur Général a pu soumettre plusieurs sujets à l’arbitrage et à la validation du Conseil d’Administration du 25 octobre, afin de sécuriser les droits des travailleurs et d’obtenir pour eux de meilleures conditions de travail. Plusieurs doléances ont reçu l’approbation du Conseil d’Administration, ce qui a été accueilli avec grande satisfaction par le personnel.

D’autres dossiers seront arbitrés dans les prochaines semaines, a fait savoir Freddy KOUDAHOUA.

Dans sa démarche, il faut retenir que l’actuel Directeur Général par intérim est attaché au respect des normes et des procédures, au traitement des sujets dans le fond et non des solutions de contournement des problèmes. Et cela nécessite le temps de l’analyse avant toute action. Il l’a expliqué au personnel et notamment au syndicat qu’il remercie et félicite pour son message de responsabilisation et d’exhortation au travail avec qui, il souhaiterait véritablement collaborer.

A cœur ouvert, Freddy KOUDAHOUA a clarifié les malentendus et a appelé à l’instauration d’un climat de confiance pour relever les défis de la société. Il a aussi annoncé qu’en 2025, la Société va véritablement se mettre en route grâce au Plan de Travail Annuel en cours d’élaboration.

