Le Comité de préfiguration passe de 13 à 17 membres

Modification, par décret en date du 31 juillet 2024, du nombre de membres au sein du Comité de préfiguration du Musée des rois et des amazones de Danxomè. La présidence du Comité a également changé.

Le nombre de membres passe de 13 à 17 au sein du Comité de préfiguration du Musée des rois et des amazones de Danxomè créé par le gouvernement béninois.

« Monsieur Sindé CHEKETE et monsieur Osséni SOUBEROU sont respectivement désignés président et secrétaire exécutif du Comité de préfiguration du Musée des rois et des amazones de Danxomè », stipule l’article 4 nouveau du Décret 2024-1073 du 31 juillet portant modification des articles 3 et 4 du décret 2023-466 du 13 septembre 2023 portant Création, attributions et composition du Comité de préfiguration du Musée des rois et des amazones de Danxomè.

La composition actuelle indique six nouvelles entrées. Il s’agit de Coline-Lee TOUMSON-VENITE, chargée de mission arts et culture du Président de la République ; José PLIYA, chargé de mission arts et culture du Président de la République ; Sindé CHEKETE, chargé de mission arts et culture du Président de la République ; Idelphonse AFFOGBOLO, chargé de mission arts et culture du Président de la République ; Jules BOCCO, régisseur de collection ; Joan DESSAINT FOMI, directrice de développement des patrimoines touristiques de l’Agence nationale des patrimoines touristiques.

Osséni SOUBEROU, spécialiste en programmation culturelle, est maintenu à son poste de secrétaire exécutif.

Alain GODONOU, chargé de mission Patrimoines et Musées du Président de la République, demeure membre du Comité de préfiguration du Musée des rois et des amazones de Danxomè mais n’en est plus le Président.

Evelyne MAITRE n’est plus membre du Comité.

Le Comité de préfiguration du Musée des rois et des amazones de Danxomè a pour mission d’élaborer les contenus et de proposer leur exploitation dans le cadre de l’exposition permanente du Musée des rois et des amazones de Danxomè (MURAD).

Le MURAD vise à présenter de façon vivante l’histoire du royaume du Danhomè. Le musée en construction sera dédié à l’épopée des Amazones et des rois du Danxomè.

L’intégralité du Décret 2024-1073 du 31 juillet portant modification du des articles 3 et 4 du décret 2023-466 du 13 septembre 2023

