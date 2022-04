Le Comité de gestion officiellement installé !

L’ Organisation des producteurs d’orange en coopérative (Orana) vient de franchir un important palier avec la mise en place du Comité de gestion de son Cluster, ce mardi 26 avril 2022. L’installation officielle s’est déroulée à l’hôtel “La Canadienne“ de Bohicon avec l’appui de son partenaire stratégique Swisscontact, fortement représenté à la séance.

L’ Organisation des producteurs d’orange en coopérative (Orana) a désormais un comité de gestion. Le Cluster Orana a été officiellement mis en place ce mardi à Bohicon en présence de la Représentante résidente de Swisscontact. Toutes les parties prenantes y sont représentées notamment les banques (Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce), les institutions de microfinance (Vital Finance), les producteurs, les fabricants d’intrants agricoles, les pépiniéristes, les structures étatiques (Agence territoriale de développement agricole). Démarré depuis quelques semaines, le processus ayant débouché sur l’installation du Cluster a permis d’informer et sensibiliser les différents acteurs dans l’optique de leur adhésion totale. A en croire Samuel Ahokpa, Chargé des relations publiques d’Orana, l’objectif visé est de mobiliser tous les maillons de la chaine de production et de transformation d’oranges pour une synergie d’action concourant à une vision commune afin de relever les défis de la filière Orange ensemble. S’il admet que le processus a été long, il a été plutôt méthodique et rigoureux, fait-il savoir. Il a, par ailleurs, témoigné toute sa gratitude à Swisscontact pour avoir contribué à la mise en place du Cluster. Selon ses propos, le Cluster regroupe des agrégés directs que sont les producteurs, pépiniéristes, fabricants d’intrants, les banques et les institutions de microfinance ; les agrégés indirects que sont les structures étatiques dont l’Atda qui jouent un rôle de facilitateur ainsi que l’agrégateur qu’est Orana. Prenant la parole, Barnabé Médegan de Swisscontact a évoqué les défis à relever pour le développement de la filière Orange avant de décliner la vision de la structure qui s’est engagée aux côtés des acteurs pour solutionner durablement les problèmes. Il a, par ailleurs, évoqué le fonctionnement ainsi que les avantages découlant de la mise en place du Cluster. Notons que le Cluster permet à l’entreprise d’être aux normes et de résister au temps tout en facilitant les liens d’affaires entre agrégés directs et agrégateurs qui ont des intérêts communs à sauvegarder. Faut-il le souligner, d’importants investissements sont consentis par Orana pour la relance de la filière Oranges et ceci, de façon méthodique. Précisons surtout que le processus de mise en place de l’interprofession de l’Orange est en cours et l’installation du Cluster constitue une étape indispensable. Pour Samuel Ahokpa, il importe de renforcer et consolider la vision pour l’émergence de la filière. Il a, par ailleurs, tenu à adresser sa reconnaissance aux plus hautes Autorités de l’Etat béninois, le Chef de l’Etat Patrice TALON et son Gouvernement pour l’écoute attentive dont ORANA SA bénéficie de leur part avec un accompagnement qui n’autorise que la réussite. Il a ainsi invité tous les acteurs de cette chaîne de valeurs et plus principalement ceux du cluster Orana qui vient d’être installé à se mettre résolument dans la même vision de l’émergence de la filière orange afin qu’elle constitue un véritable élément contributif de la révélation du Bénin.

La révolution amorcée par Orana est en marche !

Les impressions de quelques personnalités

Présent à la séance, le représentant des pépiniéristes, Lokossou Félicien n’ a pas caché ses impressions : « Je suis très ravi de l’aboutissement du processus de mise en place du Cluster. Je voudrais rassurer les responsables d’Orana de notre soutien, de notre engagement à agir ensemble pour que les objectifs soient atteints. Les pépiniéristes sont prêts à jouer leur partition afin que l’Usine puisse s’approvisionner de meilleures oranges. Parce que nous sommes convaincus qu’avec la relance de l’Usine, nos conditions de vie seront améliorées. »

Anselme Tchétangni le Représentant Atda s’est exprimé également : « Le Cluster Orana prend en compte les producteurs d’agrumes que j’encadre….Mes impressions sont bonnes car j’y vois une occasion pour nos producteurs d’écouler les produits. C’est également une occasion de pouvoir discuter de leurs problèmes notamment des problèmes liés aux intrants spécifiques avec l’agrégateur qu’est Orana et il revient à Orana de trouver des solutions qui arrangent toutes les parties. En tant qu’agrégé indirect, nous sommes là pour faciliter les choses et c’est une occasion de pouvoir rencontrer tous les acteurs. Le Cluster s’impose si l’on veut s’inscrire dans une dynamique de production durable. Il faut un creuset dans lequel tous les acteurs communiquent sur la base d’une confiance réciproque. Le Cluster reste une garantie d’action pérenne. Ça rassure ! »

Damien Nangnonhou, représentant la micro finance Vital Finance a souligné que les actions d’Orana arrivent à point nommé car il importe aujourd’hui de promouvoir nos productions locales, les activités qui se développement autour. C’est donc salutaire qu’il y ait un creuset pour mener des réflexions en vue de la promotion des productions locales. Vital Finance pourra accompagner la dynamique à travers la mise en place des crédits en fonction des besoins des agrégés, des paysans, des producteurs, des fabricants d’intrants et autres.

Raymond Avlékété, Représentant des producteurs à quant a lui précisé que : « le Cluster apparait comme un soulagement pour nous, producteurs. Tous les acteurs intervenant dans la filière s’inscrivent désormais dans une dynamique partenariale. Et grâce au Cluster, nous pourrons discutons des problèmes et relever les défis ensemble y compris les institutions financières. Je m’en réjouis et témoigne ma gratitude à Orana. Orana peut compter sur nous, producteurs, pour l’atteinte des objectifs. Notre véritable préoccupation reste les intrants spécifiques pour une meilleure production. Nous espérons qu’avec la mise en place du Cluster, nous allons apporter ensemble des solutions. »

Rodolphe Abode, Représentant des Producteurs d’intrants biologiques a conclu en en soulignant que : « Notre contribution au sein du Clsuter est de faire de notre possible pour fournir les intrants aux producteurs à temps et à un coût raisonnable. Ce Cluster est d’une importance capitale. D’abord, cela permettra aux producteurs de faire des ventes groupées et boostera leur capital. De plus, cela leur permet d’être rassurés de la disponibilité d’un marché d’écoulement pour leurs productions. Cela leur offre également d’autres avantages notamment l’accès aux financements et aux intrants. C’est très bénéfique. »

