Le Chef quartier de Gbira condamné par la Cour constitutionnelle

Saisie de deux recours en inconstitutionnalité du meurtre supposé de l’étudiant Eloi Dogo, confondu à un malfrat et brûlé par les populations à Gbira en octobre 2021, la Cour constitutionnelle a rendu la décision DCC 22-159 du 28 avril 2022.

Le traitement infligé à l’étudiant en 3è année de Licence à la Faculté de Droit de l’Université de Parakou qui est mort brûlé vif est jugé « inhumain et dégradant » et porte atteinte à sa vie, selon deux recours en inconstitutionnalité introduit à la Cour Constitutionnalité.

Les requérants « reprochent à la police d’avoir failli à sa mission de protection du citoyen ; condamnent l’attitude des populations qui ont volontairement donné la mort à un citoyen, au mépris des dispositions constitutionnelles et d’instruments juridiques internationaux ratifiés par le Bénin ».

Dans leur recours, les requérants, Fifamin Miguèle Houeto, Landry Angelo Adelakoun, Romaric Jesoukpégo Zinsou d’une part et Noël Olivier Koko d’autre part, soutiennent que la pratique de la vindicte populaire viole la présomption d’innocence dont bénéficie toute personne suspectée.

Selon la décision DCC 22-159 du 28 avril 2022 rendue par la Cour Constitutionnelle après analyse des recours et les délibérations, la vindicte populaire à laquelle s’est livrée la population de Parakou sur la personne d’Eloi Dogo est contraire à la Constitution.

« Le chef du quartier Gbira, dans le 3ème arrondissement de Parakou, au moment des faits, a violé l’article 35 de la Constitution ». Il est reproché au chef quartier de Gbira, de n’avoir rien fait pour soustraire à la justice privée des populations Eloi Dogo lorsque celui-ci a été conduit à son domicile mais l’a livré à la foule. « En agissant tel qu’il l’a fait, le chef quartier de Gbira, au moment des faits, a méconnu l’article 35 de la Constitution aux termes duquel « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun », condamne la décision DCC 22-159 du 28 avril 2022.

Accusée d’avoir failli à sa mission de protection du citoyen, la police républicaine n’a pas violé la Constitution, selon les sages de la haute juridiction.

Etudiant en 3è année de Licence à la Faculté de Droit de l’Université de Parakou et employé d’une structure de microfinance, Eloi Dogo se rendait à son lieu de travail le 21 octobre 2021 lorsqu’il été confondu à un malfrat qui, quelques heures plus tôt, a tenté, par violence en bande organisée, de dérober à un riverain son portable. L’étudiant a été brûlé vif par une population en furie.

La mort injuste de l’étudiant par vindicte populaire a suscité de l’indignation et plusieurs réactions dont celles de représentants d’organismes de défense des droits humains.

Des enquêtes ont été ouvertes. Ce qui a permis de placer en détention des personnes dont le Chef quartier de Gbira, un conducteur de taxi-moto et une vendeuse d’essence de contrebande pour leur implication présumée dans le meurtre supposé par vindicte populaire de Eloi Dogo.

M. M.

2 juin 2022 par