AFRICA NATURE ouvre une agence VIP à la zone des ambassades à Cotonou

Premier centre par excellence de phytosanitaires, soins énergétiques et régimes alimentaires en Afrique , le centre AFRICA NATURE dispose d’une gamme variée de programmes de soins et de prise en charge dont notamment :

* Le Rééquilibrage corporel et mental

* La Désintoxication

* La Naturopathie

* Le Bien-être général

* Le Quick Boxing

Formation en restauration diététique

AFRICA NATURE , c’est aussi un centre de recherches soutenu par deux laboratoires scientifiques respectivement spécialisés en phytothérapie et aromathérapie et en herboristerie.

Par ailleurs , AFRICA NATURE dispose également d’un Restaurant diététique proposant un service dédié aussi bien aux personnes physiques qu’ aux entreprises via des options d’abonnements , de livraison ou de service traiteur sur mesure.

Notre cuisine est issue de l’agriculture biologique qui respecte les normes exigées de bien-être et santé.

Nos espaces sont accessibles pour toute privatisation ou séance de travail groupée.

Des formules express sont disponibles tous les jours ouvrables .

En terme d’innovation , AFRICA NATURE offre également des formations en cuisine diététique, ouverte á toute personne âgée de 18 ans et plus .

NB Les prescriptions médicales sont acceptées au Centre AFRICA NATURE .

Pour toute information complémentaire , veillez bien nous contacter aux adresses suivantes .

Courriel : africanaturebj@gmail.com

Centre d’appel : +229 665 570 70

https://africanature-services.blogspot.com/p/nos-services.html?m=1

