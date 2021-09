Bernard Hounsou condamné à 10 ans de prison

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné, ce mardi 21 septembre 2021, le Chef d’arrondissement central d’Abomey-Calavi, à 10 ans de prison ferme assorti d’amende dans l’affaire 39 hectares.

Le Chef d’arrondissement central d’Abomey-Calavi Bernard Hounsou écope de 10 ans de prison ferme pour abus de fonction. Reconnu coupable dans l’affaire 39 hectares, il est aussi condamné à payer une amende d’un million de FCFA.

Georges Bada et son ex-adjoint Victor Adimi ont écopé de 6 ans de prison ferme et 5 millions FCFA d’amende. Dame Emilienne Basilia Didavi, proche de l’ex-ministre Barnabé Dassigli a été condamnée à 5 ans de prison dont 2 fermes et un million FCFA d’amende.

La plaignante Alimatou Kpohnto-Zossou n’est plus libre de ses mouvements. Elle est aussi condamnée à 5 ans de prison et 5 millions FCFA d’amende pour recel d’abus de fonction.

A. AYOSSO

