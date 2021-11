Le Bénin tiendra le pari de l’organisation, rassure Ibrahima

Le président de la Confédération africaine des sports boules (CASB) est confiant quant à l’organisation au Bénin en décembre 2022, de la 50ème édition du Championnat du monde des nations de pétanque.

Dans un entretien accordé à la Radio nationale, Idrissou Ibrahima a souligné que le Bénin tiendra non seulement le pari de l’organisation, mais aussi, présentera des boulistes capables de faire de très bonnes prestations.

« La 50ème édition du championnat du monde de pétanque qui aura en Afrique au Bénin du 08 au 11 décembre 2022 sera riche en couleurs et surtout en surprises », promet Idrissou Ibrahima. Dans le contexte actuel de la crise sanitaire du Coronavirus, il rassure les uns et les autres des mesures prises par le gouvernement béninois pour contrer la maladie. « L’approche adoptée par le gouvernement du Bénin depuis 2020 pour lutter contre la propagation de la pandémie est très efficace et satisfaisante », a-t-il insisté.

Le président de la Confédération africaine des sports boules, invite le public sportif à prendre le rendez-vous pour les 08, 09, 10 et 11 décembre 2022 pour ce championnat qui, annonce-t-il, sera riche en couleurs.

Le Bénin, seul pays africain en lice à la 49ème édition du Championnat du monde des nations de pétanque organisée cette année en Espagne, s’est imposé aux grandes nations occidentales en remportant la coupe. « Cette première victoire de l’Afrique en général plus singulièrement celle du Bénin en Afrique de l’Ouest traduit la volonté des Africains à se hisser sur le toit mondial de la pétanque au même titre que leurs homologues des autres continents », a déclaré Idrissou Ibrahima.

