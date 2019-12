Le Bénin tend vers son autonomie énergétique

Le Bénin dispose désormais d’une capacité de production d’environ 160 MW d’énergie électrique, soit l’équivalant de la moitié des besoins du pays aux heures de pointe.

Face aux députés de la 8ème législature ce vendredi, à Porto-Novo, le chef de l’Etat Patrice Talon dans son message sur l’état de la Nation a rappelé les actions menées pour en finir avec le délestage.

Patrice Talon a évoqué les grands chantiers réalisés par son gouvernement pour atteindre ce résultat. Il a cité entre autres, la réhabilitation des centrales thermiques de la SBEE pour une capacité de 30 MW, et l’achèvement de la construction de la centrale thermique de 127 MW de Maria Gléta 2, opérationnelle depuis le 29 août 2019.

Une performance jamais réalisée dans l’histoire du Bénin depuis l’indépendance en 1960.

Pour garantir l’alimentation en gaz de ces centrales thermiques, le gouvernement a conclu, dans le cadre d’un partenariat public-privé, la construction d’une unité flottante de stockage et de regazéification qui, selon le chef de l’Etat, fera du Bénin un quasi fournisseur de gaz. Il a évoqué les actions de promotion d’un mix énergétique responsable pour lequel le gouvernement a procédé à la pré-qualification des entreprises pour la construction de centrales solaires photovoltaïques d’une capacité totale de 50 MW à Bohicon, Djougou, Parakou et Natitingou.

A tout cela s’ajoute une 5ème d’une capacité de 25 MW, qui sera construite dans la région d’Onigbolo.

Des actions qui ont permis d’améliorer de façon significative, la fourniture des services énergétiques aux populations.

Outre les travaux d’extension du réseau de la SBEE en cours dans tout le pays.

La SBEE a réceptionné 75.000 compteurs électriques pour satisfaire les demandes en instance. Ce qui permettra d’abonner des milliers de ménages.

F. A. A.

27 décembre 2019 par