Le Bénin substitue la nomination de Yves Mongbo

Le Béninois Mèdessi Yves Armand Mongbo n’est plus directeur général de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé, institution spécialisée de la CEDEAO. Sa nomination a été substituée par le Bénin. Il est remplacé par Dr Melchior Athanase Joël C. Aïssi.

La décision C/DEC.7/07/22 portant nomination de Yves Mongbo en qualité de Directeur général de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé a été retirée en session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO le 1er août 2022. Selon la nouvelle décision signée de la présidente Suzi Carla Barbosa, « la République du Bénin, par correspondance en date du 30 juillet 2022, adressée à Mme la ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et des Communautés de la Guinée Bissau, a requis la substitution de M. Mèdessi Yves Armand Mongbo classé premier par M. Melchior Athanase Joël C. Aïssi, arrivé en second position ».

Le Bénin justifie cette substitution par des raisons de sa politique interne.

Classé premier par le Comité ministériel Ad Hoc sur la sélection et l’évaluation de la performance des fonctionnaires statutaires, la CEDEAO avait attribué le poste de directeur général de l’OOAS à Yves Mongbo le 19 juillet 2022.

Par décision C/DEC.8/07/22 M. Melchior Athanase Joël C. Aïssi est nommé nouveau directeur général de l’OOAS pour un mandat de quatre (04) ans non renouvelable.

A.A.A

3 août 2022 par