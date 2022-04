Le Bénin reconduit au poste d’auditeur interne de l’AMSEP

En marge de son Congrès mondial qui se tient du 25 au 29 avril 2022 à Tallinn, en Estonie, l’Association Mondiale des Services d’Emploi Publics (AMSEP) a procédé à l’élection des membres de son Conseil d’Administration (CA) ce mardi 26 avril 2022. Une Assemblée Générale à l’issue de laquelle le Bénin représenté par le Directeur Général de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE), Urbain Amégbgédji, a été reconduit en qualité d’auditeur interne au sein du CA de l’AMSEP.

Alors même qu’il n’était pas candidat au Conseil d’Administration pour le mandat qui commence, le Directeur Général de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE), Urbain Amégbgédji, représentant du Bénin au sein de l’Association Mondiale des Services d’Emploi Publics (AMSEP) a été reconduit au poste d’auditeur interne de l’AMSEP, mardi 26 avril 2022. Une réélection qui traduit la confiance renouvelée des « membres au regard de l’excellent travail que le Bénin a fourni pour faire un audit sans complaisance de l’organisation », selon le DG ANPE. « (…) Ma joie est plus pour la reconnaissance de notre travail que pour notre élection », s’est réjoui Urbain Amégbgédji.

Le nouvel auditeur interne de l’AMSEP a rassuré que « le Bénin s’appliquera pour garder cette bonne image que nous avons actuellement en assumant ce nouveau mandat avec compétence et responsabilité ».

Le représentant du Bénin a été reconduit à ce poste lors de l’Assemblée générale organisée, mardi dernier, en marge du 12è Congrès mondial de l’AMSEP, qui se tient sous le thème ‘’Défis et actions innovantes des services publics d’emploi dans un marché du travail en constante évolution’’ du 25 au 29 avril 2022 à Tallinn, en Estonie.

Le Maroc assure la présidence de l’AMSEP pour la période 2022-2025. La vice-présidence est assurée par les pays tels que le Mali, les Etats-Unis, la Corée, la Tunisie et la France.

Les sièges d’administrateurs sont occupés par la Côte d’Ivoire, la RDC, le Congo, l’Uruguay, le Japon, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, l’Estonie, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse.

Le Bénin et la Mauritanie ont été désignés comme auditeurs internes et la Suisse à la trésorerie.

Les membres élus se sont donné pour défi la relance de l’association notamment la mise en œuvre de sa stratégie à long terme adoptée en 2018 à Marrakech au Maroc.

Composé de 16 membres élus pour 3 ans, le Conseil d’Administration est l’un des organes décisionnels de de l’Association Mondiale des Services d’Emploi Publics (AMSEP). Il a pour mission d’assurer l’administration efficace de l’organisation ; d’exécuter les décisions prises par l’assemblée générale ; de proposer un plan général pour les activités à venir et préparer des rapports de gestion sur les activités organisées par l’Association.

L’Association mondiale des services d’emploi publics est une organisation internationale à but non lucratif qui offre des échanges de bonnes pratiques, des exemples à suivre, et des activités de réseau. Ses membres sont les services publics de l’emploi ou les administrations responsables du marché du travail dans le monde.

