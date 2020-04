Le Bénin réceptionne des médicaments pour le traitement du Covid-19

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, le gouvernement béninois a commandé plusieurs matériels médicaux et intrants. Un lot des médicaments a été réceptionné dans la soirée de ce mercredi 08 avril 2020 par l’administrateur provisoire de la Centrale d’achat des médicaments essentiels et consommables médicaux (Came) Dr Louis Koukpemedji à l’aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou.

Le Bénin renforce ses moyens pour la prise en charge des sujets atteints du coronavirus. « Notre pays dispose aujourd’hui et d’ailleurs depuis le début, de tout ce qu’il faut comme médicaments en tout cas par rapport au protocole validé dans notre pays et dans d’autres pays pour la prise en charge intégrale des malades. Ces produits viennent en surplus pour nous conforter », a déclaré l’administrateur provisoire de la Came Dr Louis Koukpemedji.

Pour le traitement des patients, le Bénin a mis en place un protocole thérapeutique qui est en train d’être utilisé pour les cas déclarés positifs. Les commandes réceptionnées sont essentiellement des médicaments utilisés dans le traitement des cas confirmés.

Dr Koukpemedji annonce que d’autres commandes sont en cours d’acheminement. Elles seront réceptionnées dans les prochains jours. « Nous avons de quoi faire face aujourd’hui à cette pandémie au cas où il y aurait d’autres cas d’infections, ce que nous ne souhaitons pas », a-t-il ajouté.

Le Bénin compte officiellement 26 cas confirmés de Covid-19, 05 guéris, 01 décès et quelques dizaines de patients sous traitement.

A.A.A

9 avril 2020 par