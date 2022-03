Le Bénin perd une place au classement FIFA

En dépit de la performance des Ecureuils dans le cadre des matchs amicaux de la journée FIFA du mois de mars 2022, le Bénin a régressé au dernier classement de l’instance mondiale du football. Classé 83ème au plan mondial en février dernier, le Bénin selon le nouveau classement de la FIFA est passé à la 84ème place.

La Fédération internationale de football a publié, ce jeudi 31 mars 2022, le dernier classement des meilleures équipes de football. Selon ce classement, le Bénin régresse d’une place et occupe le 84ème rang. Ceci, malgré les performances du groupe conduit par le sélectionneur par intérim, Moussa Latoundji, lors des matchs amicaux de la journée FIFA du mois de mars 2022 (deux victoires et un nul, respectivement face au Libéria, à la Zambie, et au Togo). Ce qui a permis à la sélection nationale de remporter le trophée Antalya Cup en Turquie.

Au plan africain, le Bénin conserve le 17ème rang. Le Sénégal garde la tête du classement devant le Maroc et le Nigeria.

Sur le plan mondial, la Belgique perd la première place au profit du Brésil. La France est classée 3ème.

