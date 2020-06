Le Bénin a enregistré une progression de son CPIA passant de 3,5 en 2018 à 3,6 en 2019. Et ce, au terme de la dernière évaluation des politiques et des institutions nationales (CPIA) organisée par la Banque Mondiale.

« Cette évaluation est un outil de diagnostic annuel qui permet d’apprécier sur une échelle de 1 à 6 la qualité des politiques et l’aptitude des institutions à favoriser une croissance durable et réduire la pauvreté », informe un communiqué du ministère de l’économie et des finances en date du mardi 23 juin 2020.

La progression positive du score du Bénin est une première depuis 2008. Le Bénin a réalisé le même score que le Ghana (3,6) et n’est plus devancé en Afrique que par 5 pays à savoir : Rwanda (4,0), Cap Vert (3,8), Kenya (3,7), Sénégal (3,7) et Ouganda (3,7).

Le progrès du Bénin a été porté notamment par les nombreuses réformes sur le volet "Gestion Économique". Sur ce volet, le score est passé de 3,8 à 4,2 et le Bénin devient deuxième derrière l’Ouganda (4,3) et devant le Rwanda (4,0).

Les progrès constatés à ce niveau concernent entre autres : les acquis en matière de transparence des politiques, le renforcement de la gestion de la dette publique et les résultats de la consolidation budgétaire.

Aussi, des avancées ont-elles été notées sur le volet "Gestion et institutions du secteur public".

Le score est passé de 3,3 à 3,4 notamment grâce à l’amélioration de l’indicateur "Droits de propriété" et gouvernance fondée sur les règles", qui est passé de 3,0 à 3,5.

A ce niveau les progrès portent entre autres sur : l’enregistrement des biens immobiliers avec l’amélioration de la fiabilité et de la transparence du système d’administration foncière et l’amélioration du processus de planification dans le secteur de la santé.

Cette performance du Bénin est le fruit des réformes menées par le gouvernement Talon à travers le ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni.

A.A.A

23 juin 2020 par