Le Bénin affronte le groupe du Sénégal

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023 a été effectué, ce mardi 19 avril 2022, à Johannesburg en Afrique du Sud. Voici les adversaires du Bénin.

Logés dans le Groupe L, Les Ecureuils du Bénin aura comme adversaires le Sénégal, le Mozambique et le Rwanda dans le cade des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023.

Le Bénin se retrouve ainsi dans le même groupe que l’équipe championne (Sénégal) de la dernière édition de la CAN, à l’issue du tirage au sort effectué ce mardi 19 avril 2022.

Pour ces éliminatoires, la Phase de groupes est prévue du 30 mai au 14 juin 2022 pour la 1ère et 2è Journée ; du 19 au 27 septembre 2022 pour les Journées 3 & 4 et du 20 au 28 mars 2023 pour les Journées 5 & 6.

La 34è édition de la CAN se déroulera du 23 juin 2023 au 23 juillet 2023 en Côte d’Ivoire.

Les groupes sont :

Groupe A

NIGERIA 🇳🇬

GUINÉE Bissau 🇬🇼

SAO TOME

SIERRA LEONE 🇸🇱

Groupe B

BURKINA FASO 🇧🇫

CAPE VERT

ESWATINI 🇸🇿

TOGO 🇹🇬

Groupe C

CAMEROUN 🇨🇲

KENYA 🇰🇪

BURUNDI 🇧🇮

NAMIBIE 🇳🇦

Groupe D

EGYPTE

GUINÉE 🇬🇳

ÉTHIOPIE 🇪🇹

MALAWI 🇲🇼

Groupe E

GHANA 🇬🇭

ANGOLA 🇦🇴

RCA

MADAGASCAR 🇲🇬

Groupe F

ALGÉRIE 🇩🇿

OUGANDA 🇺🇬

TANZANIE 🇹🇿

NIGER 🇳🇪

Groupe G

MALI 🇲🇱

GAMBIE 🇬🇲

SOUDAN du SUD 🇸🇸

CONGO 🇨🇬

Groupe H

COTE D’IVOIRE

ZAMBIE 🇿🇲

LOSOTHO

COMORES 🇰🇲

Groupe I

RDC

GABON 🇬🇦

SOUDAN 🇸🇩

MAURITANIE 🇲🇷

Groupe J

TUNISIE 🇹🇳

GUINÉE ÉQUATORIAL

BOSOWANA

LIBYE 🇱🇾

Groupe K

MAROC 🇲🇦

AFRIQUE du SUD 🇿🇦

LIBERIA

ZIMBABWE 🇿🇼

Groupe L

SÉNÉGAL 🇸🇳

BÉNIN 🇧🇯

RWANDA 🇷🇼

MOZAMBIQUE 🇲🇿

19 avril 2022 par ,