Le Bénin abrite le plus grand globe terrestre en matériaux recyclés

Une gigantesque œuvre d’art de l’artiste Carole Chpatini trône à Cotonou dans le cadre du vernissage ouvert à l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate.

Un globe terrestre de 10 mètres de diamètre réalisé avec plus de 500 000 bouchons en matériaux plastiques recyclés et recouvert d’une cinquantaine de drapeaux de pays et logos d’organisations humanitaires trône à Cotonou depuis jeudi 21 avril 2022.

Procédant à l’ouverture du vernissage de Carole Chaptini, le ministre du tourisme, des arts et de la culture a déclaré que c’est le plus grand globe terrestre du monde en matériaux recyclés jamais réalisé. « C’est une construction artistique à la fois audacieuse et singulière », a indiqué Jean-Michel Abimbola tout en saluant le talent de la créatrice.

« Cette magnifique œuvre d’art et qui, d’où que l’on vienne, saisit les regards, les

interroge et même les fait voyager », a précisé le ministre.

L’œuvre a reçu le Certificat du « The largest plastic material Sculpture » décerné par Guinness World Records.

Le vernissage qui durera plusieurs semaines a connu la présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonci, du ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato, des représentants du Corps diplomatique et consulaire accrédités au Bénin, notamment l’Ambassadeur de France au Bénin, du Maire de Cotonou Luc Atrokpo, du PDG et des membres du Groupe CHAGOURY & Frères et d’artistes plasticiens béninois.

