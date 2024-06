Le BAC officiellement lancé au CEG 1 Dassa

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, et son collègue en charge des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi ont procédé, ce lundi 17 juin 2024, au lancement officiel de l’examen du Baccalauréat au CEG 1 Dassa, commune du département des Collines.

L’examen du Baccalauréat, session de juin 2024 a démarré sur toute l’étendue du territoire national. 75 373 candidats dont 32937 filles affrontent les différentes épreuves. C’est le CEG 1 de Dassa qui a accueilli le lancement officiel des épreuves. Il compte 451 candidats des séries A1, A2 et B répartis en 15 salles de compostions. La délégation ministérielle a invité les candidats à la concentration afin de donner leur meilleur d’eux-mêmes. Après le lancement, les ministres se sont rendus dans d’autres centres de composition du département des Collines (CEG 2 de Dassa-Zoumè, CEG 1 de Savè, les collèges de Glazoué, de Banté, et de Savalou) pour constater le bon déroulement de l’examen.

A.A.A

17 juin 2024 par ,