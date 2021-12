Georges Sacca nie le projet d’assassinat de Charles Toko

A la barre ce vendredi 10 décembre 2021 au procès « financement du terrorisme », Georges Sacca a nié avoir payé le colonel Ibrahim Mama Touré pour assassiner l’ex maire de Parakou Charles Toko.

« Sur l’assassinat de Charles Toko, j’avais dit non. On n’avait jamais parlé de ça moi et Ibrahim Touré. On l’a juste abordé une seule fois lors de nos discussions, mais on a renoncé rapidement à tout ça (…). Je ne sais pas pourquoi il a inventé une chose aussi grave. Le jour de la confrontation, il a regardé dans les yeux des juges et a dit que je l’ai recruté pour assassiner Charles Toko. J’en étais renversé. Comment votre propre frère peut-il dire des mensonges aussi grave contre vous », a réfuté Georges Sacca, conseiller politique de Reckya Madougou. « Il n’y a jamais eu un projet pour aller assassiner Charles Toko. Et je me demande pour quel intérêt on devrait aller assassiner Charles Toko. Ce n’est pas ça qui va nous faire gagner les élections », a poursuivi Georges Sacca, qui est cité par le colonel de gendarmerie à la retraite Ibrahim Mama Touré.

Quant à la somme de 1 millions FCFA remis, il confie que c’était pour aider l’ex colonel pour consulter un marabout.

Georges Sacca, a contesté le rapport de la chambre d’instruction. « Dans tout ce que dit le rapport, je ne me retrouve. Mon frère Mama Touré m’enfonce, m’enfonce et je me demande quel intérêt il a à faire ça ? », s’est interrogé l’accusé.

