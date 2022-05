La vaccination Covid-19 exigée aux pèlerins

La vaccination est l’une des exigences pour prendre part au pèlerinage à la Mecque cette année. Le ministre de la Santé invite les pèlerins à se faire vacciner.

Selon le communiqué signé du directeur de Cabinet du ministre de la Santé, la vaccination contre la Covid-19 fait partie des exigences du Royaume de l’Arabie Saoudite pour entrer sur son territoire.

Il invite tous les pèlerins à se rendre sans délai dans les postes de vaccination afin de recevoir les doses nécessaires de vaccins contre la Covid 19 et de bénéficier à temps du pass vaccinal.

Le pèlerinage est prévu pour juillet 2022.

En 2020 et 2021, le pèlerinage à la Mecque avait été limité en nombre à cause de la pandémie de Covid-19.

A.A.A

28 mai 2022