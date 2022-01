La route Cotonou-Allada-Bohicon-Dassa bientôt reconstruite

La Route nationale inter Etats (RNIE N°2) sera reconstruite sur le tronçon Cotonou-Allada-Bohicon-Dassa. Cette voie longue de 207 Km est prise en compte dans Programme d’actions du gouvernement (PAG 2021-2026).

Selon l’avis général de passation des marchés des projets routiers inscrits au PAG 2021-2026 publié par le ministère des infrastructures et des transports, le type de marché pour ce projet routier prend en compte les travaux, la maîtrise d’œuvre (actualisation des études, surveillance et contrôle de travaux), les audits (technique, comptables et financier), et la surveillance environnementale.

Ce projet sera financé par le budget de l’Etat, et cédé à travers un Appel d’offre international (AOI).

F. A. A.

7 janvier 2022 par ,