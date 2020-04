La suspension des cartes SIM interdite par l’ARCEP

Par décision en date du mercredi 15 avril 2020, l’Autorité de Régulation des communications électroniques et de la Poste (Arcep) a suspendu la résiliation de cartes SIM par les opérateurs et services de communications électroniques en République du Bénin.

Selon l’article 1er de la décision « la résiliation de cartes SIM par les opérateurs et services de communications électroniques en République du Bénin pour non-utilisation pendant une période de 180 jours consécutifs est suspendue jusqu’au nouvel ordre ». Cette décision intervient dans un contexte socio économique national marqué par la pandémie du coronavirus et suite à des séances de travail avec les opérateurs de réseaux mobiles.

En cette période de crise, les populations font recours aux services de communications électroniques pour la gestion de leurs activités ; et les cartes SIM sont les principaux outils d’accès aux services de communications électroniques.

La décision de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste prend effet à compter de sa date de signature.

