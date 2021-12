Le Lac Nokoué et la lagune de Porto Novo bientôt réhabilités et aménagés

Dans le cadre des travaux de réhabilitation et d’aménagement du Lac Nokoué et de la Lagune de Porto-Novo, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato a procédé, jeudi 16 décembre 2021, au lancement des études de faisabilité technique, économique et financière du projet.

Permettre de préparer un portefeuille pointu de financement des travaux de restauration des plans d’eau du Lac Nokoué et de la Lagune de Porto-Novo. Tel est l’objectif des études de faisabilité technique, économique et financière lancées le jeudi 16 décembre 2021 en présence des Préfets des départements de l’Atlantique et de l’Ouémé, des Maires des communes bénéficiaires et les représentants de l’entreprise adjudicataire. « Le projet développera, en combinaison et coordination avec les structures, les conditions d’écoulement de l’eau, des infrastructures qui amélioreront la qualité de l’eau dans les lagunes afin de contribuer à la restauration de l’écosystème, à un bon niveau de productivité pour les pêcheries et l’exploitation des autres ressources naturelles, protégeant ainsi les zones urbaines autour des lagunes contre les inondations. Tout cela contribuera à faciliter le développement du tourisme et du transport par voie d’eau entre les principales places de marché de la région du Grand Nokoué », a indiqué José Tonato ministre du cadre de vie et du développement durable. Le coût des travaux est de 600 millions de FCFA. Les travaux d’une durée de 16 mois seront réalisés par le consortium international HASKONING-DHV & COWI-NETICS. Le projet dont les études a fait l’objet d’un accord de don signé le 07 septembre 2020 avec les Pays-Bas et marque le début de la coopération entre l’Agence Néerlandaise des Entreprises (RVO.nl) et le Ministère du Cadre de vie et du développement durable sur la manière de gérer la dégradation actuelle de la qualité de l’eau dans le delta des fleuves Ouémé et Sô.

Marc MENSAH

16 décembre 2021 par ,