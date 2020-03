La promotion des produits médicinaux via les médias interdite

Les ministres Séverin Quenum de la justice et de la législation, Benjamin Hounkpatin de la santé, Alain Oroula de la communication et de la poste, et le secrétaire général adjoint du gouvernement, Cyrille Gougbédji ont tenu une séance de travail ce lundi 30 mars 2020 avec les journalistes et promoteurs d’organes de presse. Objectif de cette rencontre, rappeler aux responsables de médias, le décret 2018-262 du 28 juin 2018 portant interdiction de la publicité sur les professions et activités médicales, les médicaments et produits médicinaux.

Selon le ministre de la justice et de la législation, Séverin Quenum, la rencontre de ce matin tient lieu de dernier avertissement.

Le décret objet de la rencontre date de l’année dernière mais son application n’est pas effective sur le terrain, a-t-il indiqué.

Etant donné que les dérives ont continué, le Garde des sceaux a souligné qu’on ne peut pas « continuer laisser faire ».

Les contrevenants à l’en croire, s’exposeront à la rigueur de la loi.

Pour le ministre de la santé, la promotion de ces produits, induit déjà chez la population, « un reflexe d’auto médication ». Ces promotions qui sont faites tout azimut via certains médias, laissent croire que le même produit traite 100 maladies à la fois, a-t-il expliqué. Benjamin Hounkpatin a indiqué que la personne qui se reconnaît à travers ces maladies sans aucune consultation, se les procure et se met à les consommer. Cette attitude selon lui, entraîne un retard à la consultation, et amène les populations à consulter lorsqu’il est déjà trop tard.

F. A. A.

30 mars 2020 par