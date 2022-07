Mise en place de la plus grande centrale solaire photovoltaïque du Bénin

La plus grande centrale solaire photovoltaïque du Bénin sera inaugurée ce mardi 19 juillet 2022 à Illoulofin, une localité de la commune de Pobè, dans le département du Plateau. L’infrastructure qui sera mise en service permettra au pays de réduire son déficit énergétique, et contribuer également à la croissance économique.



Le Bénin fait un pas vers son autonomisation énergétique. La plus grande centrale solaire photovoltaïque sera mise en service ce mardi à Pobè. Le coût global de l’infrastructure est estimé à plus de 14 milliards de francs CFA. C’est l’une des rares centrales solaires dans le sous-région ouest-africaine. Elle a une capacité de 25 Mgw et s’étend sur une superficie de 26 ha.

La centrale de Illoulofin comprend plus de 47.000 panneaux solaires. A cela s’ajoute 06 postes de transformateurs de 3515 KVA chacun, et une conduite automatique de la centrale assistée par ordinateur.

L’infrastructure selon les autorités est extensible jusqu’à 50 Mgw, et constitue une solution innovante qui permettra à la SBEE d’améliorer durablement ses performances, tout en réalisant un mixte énergétique responsable et respectueux de l’environnement.

L’inauguration de la centrale de Illoulofin est une bonne nouvelle pour les populations, notamment les artisans et les entreprises qui verront leurs conditions de vie et de travail s’améliorer.

