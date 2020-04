Les députés ont adopté ce lundi 20 avril 2020 en séance plénière deux lois. Il s’agit de la loi relative à la création, mission, organisation et fonctionnement du Haut-commissariat de la prévention de la corruption, et celle portant modernisation de la Justice en République du Bénin.

L’Assemblée nationale joue sa partition dans la modernisation de la Justice ainsi que la prévention et la lutte contre la Corruption au Bénin. Les députés de la huitième législature ont adopté à l’unanimité la loi N° 2020-09 portant création, mission, organisation et fonctionnement du Haut-commissariat de la prévention de la corruption et la loi N°2020-08 portant modernisation de la Justice en République du Bénin. Ces deux projets de loi ont été transmis respectivement au Parlement par le gouvernement le 1er avril et le 20 mars 2020.

L’initiative des deux projets examinés en urgence a été faite par le député Euric Guidi et neuf autres élus du peuple conformément aux dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Elle a été validée en plénière le mardi 14 avril. Les deux dossiers ont été vidés lundi dernier par les députés de la huitième législature.

A.A.A

