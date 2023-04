La liberté conditionnelle accordée à 10 détenus sur 300 éligibles

La liberté conditionnelle a été accordée à une liste de dix (10) personnes condamnées au titre du 4ème trimestre de l’année 2022. C’est à travers un arrêté en date du 29 mars 2023 et signé du Garde des sceaux, Ministre de la justice et de la législation, Sévérin Maxime Quenum.

ASSANI Isboulaï, ZINSOU Dénis, TCHEGNONHOU Daniel, DJATCHI Victorin, CHICO Camille, KOMAHOUE Elie, JANVIER da SILVA Hygin Pamphile Florent, OFORBUIKE Emeka Hyginus, GLIN Emmanuel et BABATOLA Pacome , tous des condamnés qui n’ont pas fini de purger leurs peines de prison sont désormais libres de leur mouvement.

La liberté conditionnelle a été condamnée à ces dix (10) personnes condamnées à des peines qui se situent entre 24, 60 et 160 mois de prison. C’est à travers l’arrêté Année 2022 N°055/MJL/DC/SGM/DAPG/SA/…SGG22 portant libération conditionnelle au titre du quatrième trimestre de l’année 2022 des condamnés exécutant leurs peines dans les établissements pénitentiaires de Cotonou, Porto-Novo, de Lokossa, de Savalou, d’Akpro-Missérété, de Ouidah, d’Abomey-Calavi et d’Abomey pour le compte de la CRIET. L’arrêté a été signé le 29 mars 2022.

Mais pour plus de 300 détenus ayant remplis les conditions et susceptibles de bénéficier de la liberté conditionnelle pour le 4ème trimestre de l’année 2022, seulement 10 détenus ont été mis en liberté conditionnelle.

