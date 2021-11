Le prix Nobel de la paix Maria Ressa parmi les intervenants

La Fondation Thomson Reuters organisera une conférence de deux jours axés sur une feuille de route post-pandémique pour une croissance inclusive et la protection des médias libres et des libertés civiles La lauréate du prix Nobel de la paix Maria Ressa est parmi les intervenants du forum prévu pour les 17 et 18 novembre 2021.

La lauréate du prix Nobel de la paix Maria Ressa et une journaliste afghane qui a fui les talibans, Zahra Joya, se joindront à un groupe d’orateurs distingués qui comprend également le professeur d’économie de renommée mondiale Jeffrey Sachs, directeur exécutif d’Aspen Digital Vivian Schiller et fondateur de Craigslist, le philanthrope Craig Newmark lors de la conférence annuelle du forum phare de la Fondation Thomson Reuters Trust Conference les 17 et 18 novembre. Ils rejoindront des défenseurs des droits humains, des innovateurs, des experts des médias, des décideurs politiques et des chefs d’entreprise lors du forum en ligne, qui rassemble des milliers de délégués du monde entier. L’événement intervient à un moment critique de la crise du COVID-19 et du sommet des Nations Unies sur le climat, et examinera comment la pandémie a aggravé les inégalités sociales et économiques de longue date, a revitalisé la recherche d’un avenir durable et a déclenché une augmentation alarmante de la liberté des médias et les violations des droits de l’homme.

Avec 18 heures de conférences, de séances plénières et de séances d’information diffusées en direct, des experts de premier plan de diverses disciplines partageront de nouvelles idées sur le passage de l’économie post-pandémique sur une voie plus inclusive et durable, fondée sur les principes des droits de l’homme, des médias liberté et justice climatique. Ils se pencheront sur des solutions de pointe pour relever les défis mondiaux les plus importants, notamment l’analyse de rentabilisation de l’inclusion économique, la voie vers zéro émission, le coût humain des coupures d’Internet et un réseau juridique pour les journalistes à risque.

Les divers intervenants de cette année sont à l’avant-garde de leurs domaines respectifs, et comprennent également le Dr Hilda C. Heine , sénatrice et ancienne présidente des Îles Marshall ; Yvonne Aki-Sawyerr OBE, maire de Freetown, la capitale de la Sierra Leone ; Zahra Joya , journaliste et fondatrice de Rukhshana Media en Afghanistan ; Javier Pallero , directeur des politiques chez Access Now ; Shamina Singh , vice-présidente exécutive de la durabilité chez Mastercard ; Jorge Rubio Nava , responsable mondial de la finance sociale chez Citi ; Danielle Belton , rédactrice en chef du Huffington Post ; Lina Attalah , co-fondatrice du média égyptien indépendant Mada Masr ; Alessandra Galloni, rédacteur en chef de Reuters ; Kanbar Hossein Bor , coordinateur britannique de la campagne pour la liberté des médias et directeur adjoint de la gouvernance démocratique, FCDO ; Ma Jun , directeur fondateur de l’Institut des affaires publiques et environnementales et Caoilfhionn Gallagher QC , avocate à Doughty Street Chambers, spécialisée dans les droits de l’homme et les libertés civiles.

« Les crises économiques, sanitaires et climatiques convergentes mettent nos démocraties, nos peuples et notre planète sous une menace existentielle », a déclaré Antonio Zappulla, PDG de la Fondation Thomson Reuters. Selon lui, il existe également une excellente opportunité pour une réponse mondiale coordonnée - dont le succès dépend de la façon dont nous travaillons les uns avec les autres et apprenons les uns des autres.

« La collaboration est la clé du travail de la Fondation Thomson Reuters, où nous exploitons une combinaison unique d’expertise en journalisme et en droit pour soutenir des sociétés libres, justes et informées. Avec des experts de tous les secteurs, Trust Conference est une plate-forme essentielle pour repenser la façon de remédier au déséquilibre de pouvoir qui définit la population mondiale et qui fait dérailler les efforts mondiaux pour construire des économies inclusives, des sociétés libres et des institutions justes.

En réponse à la détérioration continue et drastique des libertés des médias, la Fondation lancera également un nouveau Réseau juridique pour les journalistes à risque (LNJAR) lors de la Trust Conference, une initiative en partenariat avec le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) et Media Defence.

Le LNJAR comprend 15 organisations et coordonne stratégiquement différents types de soutien juridique pour permettre aux journalistes et aux médias indépendants de continuer à couvrir des sujets d’intérêt public et de demander des comptes sans crainte de représailles.

En outre, la Fondation dévoilera son partenariat avec l’UNESCO, l’International Women’s Media Foundation et l’International News Safety Institute (INSI) grâce auxquels elle a développé des outils pratiques et juridiques pour les journalistes, les responsables des médias et les rédactions afin de lutter contre le harcèlement.

« À l’UNESCO, nous avons un mandat spécifique pour promouvoir la liberté d’expression, la sécurité des journalistes et l’accès à l’information », a affirmé Guilherme Canela, chef de la section Liberté d’expression et sécurité des journalistes à l’UNESCO. Nos recherches poursuit-il, ont montré que la violence sexiste et misogyne contre les femmes journalistes est omniprésente en ligne et hors ligne. Les commentaires sexistes qu’ils reçoivent sont souvent combinés à des attaques racistes, homophobes, islamophobes et antisémites qui exacerbent les violences dont ils sont victimes. Une telle violence peut conduire à l’autocensure, et avec moins de femmes journalistes dans les rédactions, comment les médias peuvent-ils refléter la diversité des opinions et des voix de nos sociétés ?

« Nous espérons contribuer à créer un environnement plus sûr pour les femmes journalistes. Notre collaboration avec la Fondation Thomson Reuters en est un exemple, et nous sommes ravis de publier cette série de guides pratiques. Maintenant dans sa neuvième année, Trust Conference reflète le travail de la Fondation Thomson Reuters pour s’attaquer aux problèmes sociétaux les plus complexes du monde, en mettant l’accent sur l’inclusion socio-économique, la durabilité, la liberté des médias et les droits de l’homme. Inscrivez-vous pour votre billet gratuit ici.

Ordre du jour de la conférence

Le forum 2021 abordera les défis mondiaux urgents à travers une série de discussions, de débats et d’échanges de haut niveau. Les thèmes incluent : le changement climatique, un risque pour les droits humains ; faire une « transition juste ; l’’impact de la vulnérabilité financière sur l’indépendance éditoriale ; la course à la cyber souveraineté ; défendre la liberté des médias.

Source : communiqué de la Fondation Thomson Reuters (traduction anglais-français)

À propos de la Fondation Thomson Reuters

La Fondation Thomson Reuters est la fondation d’entreprise de Thomson Reuters, la société mondiale de services d’actualités et d’informations. En tant qu’organisation caritative indépendante, enregistrée au Royaume-Uni et aux États-Unis, elle s’efforce de faire progresser la liberté des médias, de favoriser des économies plus inclusives et de promouvoir les droits de l’homme. Grâce à l’actualité, au développement des médias, à une assistance juridique gratuite et à des initiatives de convocation, il utilise le pouvoir combiné du journalisme et de la loi pour sensibiliser le monde aux problèmes critiques auxquels l’humanité est confrontée, inspirer un leadership collectif et aider à façonner un monde prospère où personne n’est laissée pour compte.

