La secrétaire exécutive de la fondation Etisalat Bénin, Doloresse Chabikao, a lancé ce vendredi 18 septembre 2020, l’initiative de sa fondation intitulée "Bus de la rentrée scolaire", au complexe scolaire d’Idi-Oro dans la commune d’Ifangni au titre de l’année scolaire 2020-2021.

A cette cérémonie de lancement qui a enregistré la présence du maire de la commune, Franck Okpèïcha, des conseillers communaux, du roi d’Ifangni, des responsables en charge des enseignement maternel et primaire dans la région pédagogique 39, des parents d’élèves, l’artiste Zénab Abib et autres, les responsables d’Etisalat Bénin ont offert trois cent (300) kits scolaires aux enfants vulnérables et en situation d’handicap de cette commune.

Composés des cahiers dont les couvertures renseignent sur les gestes barrières au COVID-19, des vrais dessinateurs, des sacs et autres fournitures scolaires, ce don de kits vise à alléger les peines des parents d’élèves de la commune d’Ifangni en cette veille de la rentrée scolaire 2020-2021.

Une initiative qu’ont saluée respectivement, le directeur du groupe B du complexe scolaire d’Idi-Oro, Géoffroy M. Jiouan, le représentant du chef de la région pédagogique 39, le conseiller pédagogique, Célestin Lontchédji et le président de l’association des parents d’élèves de la commune d’Ifangni avant de souhaiter la prospérité des activités de Moov Bénin.

A les en croire ce don est une œuvre sociale qui va non seulement alléger les peines des différents acteurs du système éducatif dans commune d’Ifangni mais aussi et surtout, améliorer les résultats de fin d’année.

Ils ont saisi cette occasion pour plaider pour la réfection de certains bâtiments en état de délabrement total dans le complexe scolaire d’Idi-Oro notamment celui de trois salles de classes plus bureau et magasin décoiffé par le vent depuis le mois de mai.

Pour sa part, le directeur exécutif de l’organisation non gouvernementale, Djididé, Gratien J. Gougbé a salué les efforts qu’apportent les responsables de la fondation Etisalat Bénin dans le sociale. Aussi, leur a-t-il dit sa gratitude et reconnaissance pour leur détermination au côté des enfants vulnérable et ceux en situation d’handicap afin de garantir un avenir meilleurs à ces derniers.

La secrétaire exécutive de la fondation Etisalat Bénin, Doloresse Chabikao, a dit sa satisfaction d’être au côté des enfants de la commune d’Ifangni pour cette cérémonie de remise de kits scolaire et a salué l’humilité dont a fait preuve le maire de cette commune depuis quelques mois et qui, précise-t-elle a favorisé le lancement de cette activité de Moov dans la commune d’Ifangni.

« Chaque année la fondation démarre une activité que nous appelons le "bus de la rentrée scolaire" où nous distribuons des milliers de kits scolaires sur l’ensemble du territoire béninois », a-t-elle expliqué avant de souligner que l’honneur est revenu à Ifangni de lancer cette année, ladite activité.

Présentant le contenu de chaque kit, la secrétaire exécutive de la fondation Etisalat Bénin, Doloresse Chabikao a notifié aux enfants que les différents cahiers que comportent ses kits renseignent sur les gestes barrières au Covid-19 et vont les aider à éviter au maximum la contamination à cette pandémie.

Ravis du geste, le maire de la commune d’Ifangni, Franck Okpèïcha a remercié les responsables de la fondation Etisalat pour leur sensibilité aux âmes innocentes et souhaité que l’initiative se pérennise. « Etisalat n’était pas bien dans Ifangni mais à partir de maintenant Etisalat sera bien enraciné dans Ifangni », a –t-il lancé sous l’émotion.

Il a par ailleurs, appelé les enseignants de la commune à continuer à donner le meilleur d’eux même et a exhorté également les enfants à faire un bon usage des kits reçu pour le bonheur des uns et des autres.

Le représentant des bénéficiaires Jean Elègba quand à lui, a au nom de ses camarades, rassuré de faire un usage judicieux des kits reçus et souhaité que cette fondation fasse ce qu’elle peut pour la réfection du bâtiment décoiffé afin de leur offrir un meilleur cadre d’études.

Quelques images

21 septembre 2020 par