La fermeture des lieux de culte et bars reste en vigueur

A la date du lundi 11 mai 2020, seules sera effective, la réouverture des écoles, collèges et universités et la levée du cordon sanitaire.

Le gouvernement béninois maintient la mesure relative à la fermeture des bars, discothèques, églises, mosquées, lieux de cultes, plages et autres lieux de réjouissance sur toute l’étendue du territoire national.

D’autres mesures barrières restent également en vigueur. Il s’agit entre autres de l’interdiction de circulation des bus et mini-bus de transport en commun de personnes ; le port obligatoire de masques en tous lieux ; le lavage régulier des mains à l’eau et au savon ; l’observance de la distance de sécurité sanitaire d’un mètre au minimum entre personnes ; l’interdiction des rassemblements de plus de cinquante (50) personnes ; l’autorisation de circulation pour les véhicules de transport de marchandises et autres.

La reprise des cours concerne les écoliers du CM2 et les élèves des collèges, lycées et étudiants. Les écoliers des classes de Cours d’Initiation (CI) au Cours moyen 1ère année (CM1), y retourneront le 10 août 2020.

La réouverture des écoles, collèges et universités et la levée du cordon sanitaire sont accompagnées des mesures telles que : le dépistage systématique et progressif des enseignants, du personnel administratif et de service ; l’obligation du port de masques pour tous les usagers (apprenants enseignants, divers personnels de soutien).

Pour ce faire, il sera procédé à la distribution gratuite des masques dans les écoles collèges et universités publics.

