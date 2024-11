La demande de remise en liberté provisoire des avocats rejetée

Ce jeudi 07 novembre 2024, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu sa décision sur la demande de remise en liberté provisoire formulée par les avocats des personnes poursuivies dans le dossier relatif au bateau ayant échoué aux larges des côtes béninoises à Fidjrossè, à Cotonou. Cette demande de la défense est rejetée, et l’audience renvoyée au 28 novembre prochain.

Pas de liberté provisoire pour les personnes poursuivies dans le dossier du navire ayant échoué à la plage de Fidjrossè en juin dernier. La demande de remise en liberté provisoire formulée par leurs avocats a été rejetée lors de l’audience de ce jeudi 07 novembre 2024 à la CRIET. Suite à cette décision de la juridiction spéciale, les 14 membres de l’équipage du navire, les 02 agents de la marine nationale, le commissaire de police et un contrebandier, retournent en prison en attentant la prochaine prévue pour le 28 novembre prochain.

Dans ce dossier, on reproche au commissaire et aux deux agents de la Marine, des faits d’abus de fonction.

Les 14 membres de l’équipage quant à eux sont poursuivis pour « navigation sans titre » sur les eaux du Bénin. Le contrebandier, présumé propriétaire de la cargaison de 200 000 litres de gasoil saisis, sur le bateau, est poursuivi pour "trafic de produits pétroliers". Devant les juges de la CRIET, ils sont tous plaidé non coupable.

La demande de remise en liberté a été formulée lors de la dernière audience en août 2024.

F. A. A.

7 novembre 2024 par ,