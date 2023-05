La construction d’un Golf 18 trous championship annoncé à Avlékété

Un Golf 18 trous championship sera bientôt construit à Avlékété dans la commune de Ouidah. La décision a été prise ce mercredi 24 mai 2023 en Conseil des ministres.

Le projet selon le communiqué du Conseil des ministres, s’inscrit dans la suite des projets de mise en valeur du potentiel touristique du Bénin, et visant à faire du pays, une destination de premier plan. « Au regard des infrastructures modernes en cours de réalisation dans la localité d’Avlékété, il est apparu opportun d’insérer le Golf comme discipline sportive, avec des espaces spécifiques dédiés à sa pratique », renseigne le Conseil des ministres qui souligne par ailleurs qu’en plus de conforter l’attractivité des lieux, le parcours de Golf 18 trous favorisera l’organisation de compétitions au Bénin et, ce faisant, va contribuer à révéler davantage ce sport.

