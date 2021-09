La commercialisation des amendes de Karité lancée le 16 septembre

Le Conseil des ministres de ce mercredi 08 septembre 2021 a fixé les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 des amandes de karité. Le lancement aura lieu à Nikki dans le département du Borgou.

La campagne de commercialisation des amendes de Karité se déroulera du 16 septembre 2021 au 31 mai 2022 dans la commune de Nikki selon le Conseil des ministres.

Le prix plancher d’achat au producteur est fixé à 100 FCFA/kg et constitue une reconduction du prix de la campagne écoulée, conformément aux propositions des acteurs de la filière.

Le gouvernement béninois exhorte les acteurs de la filière à continuer d’observer les bonnes pratiques de collecte destinées à améliorer sensiblement la qualité des produits et à se conformer strictement aux prescriptions relatives à leur commercialisation.

Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant : approbation des statuts du Fonds de Développement de l’Artisanat (FDA) ; et nomination des membres et du président du Conseil d’administration du Fonds national pour l’Environnement et le Climat.

A.A.A

8 septembre 2021 par ,