La carte d’égalité des chances et ses avantages aux handicapés

Les personnes vivant avec un handicap au Bénin bénéficieront très bientôt d’une carte d’égalité des chances. Le précieux sésame a été présenté ce vendredi 06 décembre 2024 au Palais des congrès de Cotonou, à l’occasion de la célébration de la 29e édition de la Journée internationale des personnes handicapées.

Le Bénin marque d’un sceau particulier, l’édition 2024 de la Journée internationale des personnes handicapées. La carte d’égalité des chances dédiée à ces personnes, a été présentée par le ministre des affaires sociales et de la microfinance, Véronique TOGNIFODE. Il s’agit d’une pièce administrative qui permet à la personne handicapée, de bénéficier des mesures préférentielles d’inclusion offerte par le gouvernement à savoir :

– les exonérations pour l’achat du matériel de mobilité et autres véhicules motorisés adaptés aux personnes handicapées ;

– la mise en place d’aménagements raisonnables en milieu scolaire ;

– l’aménagement et l’adaptation spécifique des épreuves, y compris les épreuves sportives ;

– la majoration du temps de composition pouvant aller à 1/3 pour les apprenants handicapés ;

– la majoration de 5 ans sur l’âge d’inscription dans les écoles et l’obtention des bourses et secours ;

– l’octroi des aides financières aux étudiants handicapés ;

– la majoration de 5 ans sur l’âge d’admission au concours de recrutement des agents de l’Etat ;

– la possibilité d’être sélectionné au titre des 5% lors des concours de recrutement dans l’administration publique ;

– l’octroi des frais d’installation pour le développement des initiatives entrepreneuriales ;

– l’éligibilité aux crédits en soutien aux initiatives entrepreneuriales, etc.

Selon les services de communication du gouvernement, à la suite du lancement du processus, 2246 demandes ont été validées par la Commission interministérielle de mise en œuvre des mesures d’inclusion. Ces cartes sont disponibles et seront distribuées sur toute l’étendue du territoire national par les chefs de Guichet Unique de protection Sociale (GUPS), ex centre de promotion sociale, sous la coordination des directeurs départementaux des affaires sociales et de la microfinance.

Le processus de délivrance de la carte d’égalité des chances est permanent et les GUPS reçoivent les demandes tout au long de l’année et sans interruption. Pour bénéficier de cette carte, la personne handicapée adresse une demande au GUPS avec les pièces ci-après :

– une demande adressée au ministre des affaires sociales et de la microfinance ;

– une fiche d’identification à retirer au Centre de Promotion Sociale ;

– une photo complète ;

– un certificat médical délivré par un médecin agréé, attestant de l’invalidité de l’intéressé et précisant le type de handicap et le taux d’incapacité ;

– une attestation de résidence ;

– une copie de la pièce d’identité en cours de validité.

La carte d’égalité des chances vient renforcer la kyrielle de mesures de protection sociale mises en œuvre par le gouvernement pour soutenir les personnes vivant avec un handicap au Bénin.

F. A. A.

7 décembre 2024 par