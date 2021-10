La Tanzanie surprend le Bénin au Stade de l’amitié de Cotonou

Comme une réponse du berger à la bergère, les Taifa Stars de la Tanzanie ont surpris les Écureils en s’imposant (1-0), au stade Général Mathieu Kérékou, dans l’après midi de ce dimanche 10 octobre 2021.

En début de rencontre, les Taifa Stars ont su mettre la pression sur la défense béninoise. Une pression concluante qui a permis à SaÏmon Msuva à la 5ème minute de jeu de donner l’avantage aux visiteurs. Toutes les tentatives de Michael Poté et ses coéquipiers pour revenir au score à la première partie ont été vaines. En seconde partie, les joueurs béninois prennent le contrôle du match mais ne parviennent à faire trembler les filets de l’adversaire. Un but à zéro, un score qui ne changera pas jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre central.

Avec ce résultat, la Tanzanie reprend la tête du groupe J devant le Bénin, la RDC et le Madagascar en attendant le résultat du match Madagascar - RDC. Jeudi dernier, les poulains de Michel Dussuyer ont battu les Taifa Stars à Dar es Salam sur le même score de 1 but à zéro.

Fabrice A. AHÉHÉHINNOU

