La Soja béninois pour la 1ère fois au port de Jiangsu en Chine

Des opérations d’inspection et de quarantaine ont été effectuées sur 35,2 tonnes de soja importées du Bénin au port de Jiangsu en Chine. Une première dans l’histoire de ce port avec un pays de l’Afrique de l’Ouest le long de ‘’la Ceinture de route’’.

Selon les responsables de la société China CTEXIC Corporation, environ 2.000 tonnes de soja seront importées du Bénin en plusieurs lots. Afin de faciliter l’importation du premier lot de soja du Bénin dans ce port, les douanes locales ont aidé les entreprises à remplir les procédures d’inspection et de quarantaine, en déposant la déclaration en douane anticipée et en effectuant l’inspection "zéro retard" dans le but d’accélérer le passage de ces produits agricoles, et de réduire les coûts logistiques des entreprises.

Selon les données officielles, au cours du premier semestre de l’année, le port de Rugao a effectué l’inspection et la quarantaine sur plus de 5.300 tonnes de soja, qui ont été importés de la Russie, d’Ukraine, du Canada, d’Ethiopie, du Bénin ainsi que d’autres pays et régions.

F. A. A.

13 juillet 2020 par