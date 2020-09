La Secrétaire Générale de l´OIF à Cotonou ce mercredi

La Secrétaire Générale de la Francophonie Mme Louise Mushikiwabo sera à Cotonou dans la soirée de ce mercredi 23 septembre 2020 dans le cadre d’une visite de travail de 72 heures.

Au cours de son séjour à Cotonou, Mme Louise Mushikiwabo aura un entretien avec le chef de l’Etat, Patrice Talon le jeudi 24 septembre.

Une séance de travail avec les membres du gouvernement pour la revue de la coopération entre le Bénin et l’OIF est prévue au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération.

La Secrétaire Générale de la Francophonie se rendra également à l’Agence de Développement de Sèmè City, au Campus numérique de la Francophonie, et au Centre d’incubateur de l’Université d’Abomey Calavi.

Dans la journée du vendredi 25 septembre, Mme Louise Mushikiwabo va rencontrer les femmes entrepreneures de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB).

La secrétaire générale de l’OIF effectuera aussi une visite dans la cité historique de Ouidah.

