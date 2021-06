La SOBEBRA s’associe à ISOCEL, pour offrir à ses clients l’internet très haut débit

Chez Maman Nado place Lénine à Akpakpa, la SOBEBRA a lancé, en partenariat avec ISOCEL, un nouveau service de hotspots Wifi « SOWIFI » en présence de Monsieur Koudouss LANIGNAN, Directeur Adjoint de Cabinet de la Ministre du Numérique et de la Digitalisation Madame Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU, monsieur Sébastien YVES-MENAGER, Directeur Général de la SOBEBRA et monsieur Robert AOUAD, Directeur Général d’ISOCEL.

Le très haut-débit accessible à tous, c’est le nouveau pari « SOWIFI » de la SOBEBRA, entreprise leader du secteur agroalimentaire au Bénin, qui met en place depuis plusieurs années de nombreux projets dans le but d’impacter positivement la population. Aujourd’hui, c’est avec ISOCEL, premier fournisseur d’accès internet privé du Bénin qu’elle s’associe pour faire bénéficier à la clientèle de ses points de vente (bars, maquis restaurants) d’un accès gratuit à l’internet très haut débit !

Grâce à SOWIFI, solution de hotspots Wifi développée par ISOCEL, il sera désormais possible pour chaque client des points de vente sélectionnés de bénéficier de 30 minutes de connexion internet très-haut débit (1 période de 15 minutes de connexion renouvelable 1 fois après coupure publicitaire) pour naviguer en toute liberté grâce à la puissance de l’internet ISOCEL. Un service innovant, qui bénéficiera :

à la fois aux tenanciers de bars et restaurants qui pourront ainsi fidéliser et accroître leur clientèle en leur proposant ce service gratuit, qui permet également d’augmenter l’engagement des clients grâce à la personnalisation du portail captif du hotspot Wifi avec des publicités personnalisées ;

à la fois aux consommateurs, qui pourront profiter de la qualité du très haut-débit pour naviguer sur leurs sites et applications préférées tout en profitant d’une boisson bien fraîche !

SOWIFI, c’est également l’engagement de la SOBEBRA et de son partenaire ISOCEL auprès du gouvernement béninois pour soutenir la mise en œuvre de la digitalisation de l’administration et des services public à travers l’accès gratuit et en illimité au site service-public.bj, via SOWIFI, même au-delà des 30 minutes de connexion offerte.

Service-public.bj c’est la plateforme de procédures administratives mise en place par l’Etat pour centraliser les services publics afin de permettre aux citoyens béninois d’avoir accès aux informations sur plus de 250 services publics, 37 services dématérialisés et 31 e-services de l’administration disponibles sur un seul guichet unique. Désormais, grâce à la SOBEBRA avec SOWIFI, les citoyens pourront effectuer toutes leurs démarches administratives gratuitement en ligne dans les bars, maquis ou restaurants sélectionnés.

« Aujourd’hui avec SOWIFI, la SOBEBRA s’engage encore plus auprès de sa clientèle, que ce soit notre réseau de distributeurs ou de consommateurs. Nous souhaitions leur offrir un service qui soit gagnant-gagnant et qui permette à chacun de trouver son compte : pour nos distributeurs, c’est une opportunité de fidéliser leurs clients, et pour les consommateurs de nos produits, c’est une manière de les consommer avec encore plus de plaisir ! Le partenariat avec ISOCEL faisait vraiment du sens pour nous puisque l’engagement est aussi dans leur ADN, celui de l’internet pour tous. C’était une très belle occasion de concrétiser cet engagement. Associer le gouvernement béninois nous tenait également à cœur puisqu’à la SOBEBRA, en tant qu’entreprise historique béninoise, il nous a toujours paru évident que nous avions un devoir vis-à-vis de la société, que nous devions chercher à toujours avoir un impact positif pour le développement du pays. Aujourd’hui, avec SOWIFI, nous choisissons de soutenir les efforts du gouvernement pour développer le numérique et favoriser la digitalisation de ses services parce que nous croyons beaucoup à l’internet comme vecteur d’amélioration du développement. Nous sommes fiers d’en faire partie, à notre échelle » explique Monsieur Sébastien YVES-MENAGER, Directeur Général de la SOBEBRA.

Pour Robert AOUAD, Directeur Général d’ISOCEL, « Nous sommes naturellement enchanté de ce partenariat avec la SOBEBRA pour le projet SOWIFI. C’est en phase avec nos valeurs et nos ambitions, en tant que premier fournisseur d’accès internet privé du Bénin, de nous engager pour permettre l’accès à l’internet très-haut débit pour tous ! Nous n’avons pas hésité, et nous sommes très heureux, fiers d’avoir contribué au développement de cette solution à la fois innovante et originale pour le Bénin, qui va permettre à un grand nombre de nos concitoyens de profiter de la meilleure qualité d’internet que nous pouvons leur offrir. Cela permet également de rappeler que nous, secteur privé, avons un rôle social à jouer, et nous devons contribuer au maximum à impacter positivement le développement et la croissance socio-économique du Bénin. C’est le pari de SOWIFI, et nous sommes confiants dans la réussite de ce projet ! ».

Rendez-vous donc dès aujourd’hui chez Maman Nado place Lénine à Akpakpa pour profiter de l’internet très haut-débit gratuit avec SOWIFI et très bientôt dans les points de vente SOBEBRA sélectionnés (liste des maquis, bars et restaurants équipés à retrouver sur les sites internet et réseaux sociaux de la SOBEBRA et d’ISOCEL).

A propos de la SOBEBRA :

La Société Béninoise de Brasseries – SOBEBRA, leader du secteur agroalimentaire au Bénin, est une entreprise écocitoyenne qui s’engage depuis plusieurs années dans de nombreux projets visant à impacter positivement la société, notamment à travers des campagnes de reboisement et de protection de l’environnement, la sensibilisation sur la sécurité routière et aujourd’hui pour favoriser l’accès à internet très haut débit au Bénin pour tous !



A propos d’ISOCEL : Premier fournisseur d’accès internet privé du Bénin, ISOCEL a développé un réseau de référence reposant sur une technologie en boucle locale radio. ISOCEL est aujourd’hui le leader des opérateurs privés sur le marché de l’internet fixe au Bénin. Entreprises internationales, institutions locales, PME et particuliers lui font confiance depuis plus de 12 ans. En 2017, ISOCEL a entamé son vaste projet de déploiement de 500 km de fibre optique. Un projet qui permettra de connecter plusieurs dizaines de milliers d’abonnés à l’horizon 2022, toujours dans l’objectif de promouvoir l’internet pour tous !

