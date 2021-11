La SOBEBRA lance une alerte à l’arnaque

Communiqué : Alerte à l’arnaque !

Il nous a été donné de constater que des individus mal intentionnés font usage sur les réseaux sociaux du nom commercial et du logo de la SOBEBRA pour faire de fausses promesses de gain d’une prétendue tombola qui serait organisée par SOBEBRA.

La direction générale de la SOBEBRA informe son aimable clientèle quelle n’a organisé a date aucune tombola et ne célèbre pas cette année son 30ème anniversaire. Elle précise qu’elle n’est associée ni de près ni de près à cette initiative. Il s’agit d’une arnaque

C’est pourquoi, elle invite le public à plus de vigilance sur les réseaux sociaux et à ne pas participer à cette tombola.

La direction générale de la SOBEBRA remercie son aimable clientèle pour sa fidélité permanente.

Fait à Cotonou, le 12 novembre 2021

Le Directeur Général,

Benjamin Bronne

