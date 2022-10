La SIPI-BENIN en campagne contre le cancer du sein

La Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN) organise du vendredi 28 au samedi 29 octobre 2022, des séances de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein. L’information a été rendue publique à travers un communiqué radio .

Les femmes des villages d’Anavié, d’Agbodjèdo, de Djitin-Aga et de Houézè bénéficieront de la campagne qu’organise la société en charge du développement de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ).

Lire le communiqué de la GDIZ

26 octobre 2022 par