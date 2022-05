La SFI échange avec les acteurs pour le renforcement du secteur privé

La Société financière internationale (IFC) de la Banque Mondiale a organisé ce vendredi 13 mai 2022 à l’hôtel Novotel de Cotonou une ‘’Journée dédiée au renforcement du secteur privé’’. L’atelier de haut niveau a réuni le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances Romuald Wadagni, le vice-président régional pour l’Afrique IFC Sérgio Pimenta, le responsable des opérations de la Banque mondiale Atou Seck et les représentants du secteur privé.

Renforcer le soutien de la Société financière internationale (IFC) en faveur du secteur privé dans des domaines clés pour stimuler la croissance et favoriser la création d’emplois et d’opportunités. C’est l’objectif de l’atelier de haut niveau organisé par la Société financière internationale à Cotonou. Dans son discours, le vice-président régional pour l’Afrique, IFC Sérgio Pimenta a félicité le Bénin pour ses progrès réalisés. Face à la pandémie du Covid-19, le gouvernement poursuit-il a pris d’importantes mesures sur les plans sanitaires et économiques. « Le Bénin est l’un des rares pays qui a su maintenir et reprendre une croissance forte », a déclaré Sérgio Pimenta. L’IFC entend soutenir cette croissance forte au Bénin pour les années à venir.

Le vice-président régional pour l’Afrique a aussi apprécié la mise en œuvre du Plan d’Actions du Gouvernement qui crée un cadre pour le développement du secteur privé. « Le PAG est construit sur la base de développer le secteur privé et de lui donner l’opportunité de contribuer très fortement au développement du Bénin. Je suis très optimiste sur l’avenir et je souhaite que l’IFC continue de soutenir le Bénin afin de contribuer fortement à sa croissance », a ajouté Sérgio Pimenta.

Le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances Romuald Wadagni a rappelé que le second mandat du président Patrice Talon est placé sous le signe du social. « Un mandat social, c’est un mandat pendant lequel les conditions sont mises en place pour qu’il y ait plus de création de richesses, une croissance inclusive, un développement qui embrasse toutes les couches de la population. Un tel développement ne peut se faire sans le privé », a indiqué le Gouverneur du Groupe de la Banque Mondiale au Bénin. L’Etat informe-t-il, s’engage aux côtés des acteurs pour créer un vrai tissu industriel béninois. « Ce que nous faisons aujourd’hui, est comme le début de la concrétisation de cet élan que le chef de l’Etat a voulu donner à son second mandat », a relevé Romuald Wadagni.

Durant le premier mandat, le gouvernement de Patrice Talon a procédé à des réformes structurelles pour l’amélioration du climat des affaires. Des actions ont été également menées dans la dynamique de rendre disponible l’électricité à un coût abordable pour les industries. Dans le but de permettre aux entreprises qui s’installent d’avoir la main-d’œuvre, l’Etat s’est doté d’une stratégie pour la relance de la formation technique et professionnelle. L’étape suivante selon le ministre d’Etat, c’est le financement du secteur privé, acteur essentiel du développement économique et humain. La SFI soutient-il, est notre partenaire privilégié pour nous accompagner dans la mise en place de ce pilier. « Le gouvernement fera tout pour que de cette journée sorte de vraies réalisations concrètes pour le bénéfice de nos populations », a affirmé Romuald Wadagni. A cet atelier, les axes d’intervention de l’IFC dans les secteurs de l’industrie, l’agri-business, le logement, les services financiers numériques ont été présentés aux participants. Au terme de la journée, les participants vont convenir des actions stratégiques de l’IFC pour soutenir le Programme d’Actions du Gouvernement.

A propos d’IFC

La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Elle est active dans plus de 100 pays et consacre son capital, ses compétences et son influence à la création de marchés et de débouchés dans les pays en développement. Au cours de l’exercice 2021, IFC a engagé un montant record de 315 milliards de dollars au profit de sociétés privées et d’institutions financières dans des pays en développement, mobilisant ainsi les capacités du secteur privé pour mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée dans des économies aux prises avec les conséquences de la pandémie de Covid-19.

•IFC est présente au Bénin depuis 1999, où elle investit dans des entreprises et des projets porteurs de transformations et où elle fournit des services de conseil au gouvernement et au secteur privé IFC a ouvert une antenne à Cotonou en 2019.

• IFC offre une variété de produits de financement adaptés à la situation du secteur privé béninois : prêts, prises de participation, lignes de crédit, garanties commerciales, etc. Par exemple, les partenariats de partage des risques avec des banques locales contribuent à développer le commerce, à renforcer l’inclusion financière et à améliorer l’accès aux financements, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).

• IFC travaille avec les autorités nationales pour améliorer le climat des affaires afin que le secteur privé puisse prospérer.

