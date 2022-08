La SBPE pour approvisionner la GDIZ en électricité

La Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN S.A) a procédé ce mercredi 17 août 2022 à la signature d’un protocole d’accord de mise à disposition d’électricité avec la Société Béninoise de Production d’Electricité (SBPE).

La Société Béninoise de Production d’Electricité fournira désormais de l’énergie électrique à la SIPI-BENIN SA. Pour rassurer les investisseurs quant à la disponibilité de l’électricité au sein de la GDIZ ( Glo-Djigbé Industrial Zone), la SIPI-BENIN SA a signé un protocole d’accord avec la SBPE. Les entreprises de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé pourront donc disposer d’une énergie électrique de qualité pour mener leurs différentes activités.

Dans le cadre de ce protocole d’accord, la SBPE va fournir l’énergie électrique à la SIPI-BENIN SA et cette dernière se chargera de distribuer cette énergie aux industries qui s’installeront au sein de la GDIZ. Mieux, le gouvernement du Bénin a instruit la SBPE de vendre l’électricité à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé à un prix préférentiel.

La SBPE a été créée par le gouvernement béninois dans l’objectif d’atteindre d’ici quelques années, une autonomie énergétique. Elle est dotée d’un capital qui s’élève à plus de 150 milliards. Avec à sa tête Eméric F. E. Tokoudagba, la SBPE a pour activités la production et la vente d’électricité grâce à l’exploitation des actifs propres, l’achat de l’énergie solaire produite par les opérateurs privés et la vente d’électricité.

A. AYOSSO

25 août 2022 par