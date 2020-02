La Projet de réhabilitation du Fort Portugais lancée

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Jean-Michel Abimbola a procédé ce lundi 24 février 2020 à la remise de site dans le cadre de la Phase 1 du Projet de réhabilitation du Fort Portugais. La cérémonie officielle de remise du site a réuni le préfet de l’Atlantique, M. Jean-Claude Codjia, Mme Célestine Adjanohoun, maire de la commune de Ouidah, Atou Seck, représentant résident de la Banque Mondiale au Bénin et autres.

« Il a fallu l’ambition et le rêve d’un fils du terroir pour que aujourd’hui nous parlions de la réhabilitation de la ville de Ouidah », a déclaré le maire de la commune de Ouidah. Selon Mme Célestine Adjanohoun, « Ouidah du fait de sa combinaison diversifiée de ses produits et sites touristiques uniques est un point de départ naturel pour la promotion du développement dans la région. Le maire a remercié le président Patrice Talon et son gouvernement pour « avoir fait passer en si peu de temps le rêve à la réalité ».

Selon M. José Pliya, directeur Général de l’ANPT, c’est le premier grand projet de Ouidah.

Piloté par l’ANPT, le projet de la Phase 1 du Projet de réhabilitation du Fort Portugais est financé par la Banque Mondiale.

« Avec un investissement de plus de 10 milliards de FCFA, la Banque mondiale va financer le projet en deux phases », a affirmé M. Atou Seck.

Le ministre Jean-Michel Abimbola a indiqué que la première phase du projet consiste à la réhabilitation de l’existant, c’est-à-dire du bâtiment originel du Fort Portugais.

Prévus pour durer 10 mois, les travaux coûteront plus de 2 milliards de FCFA. Elles prennent en compte la réhabilitation à l’identique de la maison du gouverneur, la réhabilitation de La Chapelle, la construction de la caserne esclaverie, la construction d’un Préshow pour les groupes de visiteurs et les scolaires, la construction d’un Snack Bar, la création d’espaces de vente pour artisans et des boutiques de vente d’œuvres d’artisanat, l’aménagement paysager de la cour intérieure et du jardin potager ainsi que la réhabilitation et l’extension de la guérite et du bloc administratif.

Le site a été officiellement remis au directeur général de l’entreprise KEN-DAL & FILS SARL par M. Jean-Michel Abimbola.

Les travaux physiques démarrent le 1er mars 2020.

Akpédjé AYOSSO

Quelques images





24 février 2020 par